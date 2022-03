In Manipulations-Causa kommt immer mehr Licht

Robert Bencun, Ratko Buljic, Dejan Cosic, Milos Gicic, Bar-tolomej Kuru, Marjan Markic, Dejan Nesovic, Philip Petermann und Andreas Strapajevic – sie alle finden sich auf der Liste jener Spieler, die der ÖFB am Freitag vorläufig suspendierte, und zwar für sämtliche Tätigkeiten im Fußball-Spielbetrieb weltweit.

Hintergrund sind die Ermittlungen des Bundeskriminalamts wegen des Verdachts auf Spielmanipulation im Fußball-Unterhaus, speziell in der Regionalliga Ost, die seit November laufen und Hausdurchsuchungen, Festnahmen und Untersuchungshaft mit sich brachten. Die strafrechtlichen Ermittlungen laufen zwar noch, der Fußball-Bund entschied sich nun aber für erste verbandsrechtliche Konsequenzen. Mit Spannung verfolgen wird man das auch hierzulande, immerhin sind einige der gesperrten Kicker auch für Vereine aus dem Burgenland aktiv beziehungsweise waren für rot-goldene Klubs im Herbst im Einsatz. Was in der Folge nun passiert und wie es weitergeht, steht noch nicht fest. Der Leiter der Medienstelle der Staatsanwaltschaft Graz, Hansjörg Bacher, sagt: „Es ist richtig, dass noch eine Person derzeit in Untersuchungshaft ist. Wir warten jetzt auf den Abschlussbericht der Polizei und danach wird entschieden ob, wann und wie es zu einer Anklage kommt. Das wird sich in den kommenden Wochen entscheiden.“

Der Ex-Draßburger Dejan Cosic, der in der Winterpause nach Forchtenstein wechselte und Parndorfs Neuzugang Dejan Nesovic sind nun von einer Sperre betroffen. Von Nesovic trennte sich der SC/ESV im Übrigen nach Bekanntwerden der Suspendierung und einer möglichen Involvierung in den Wettskandal. Aus den Medien erfuhr Nesovic, dass er auf der Liste von gesperrten Spielern stehen würde und meint: „Ich habe damit nichts zu tun! Ich kann es mir nur so erklären, dass einer von denen, die schon in U-Haft waren, meinen Namen genannt hat, um seine Haut zu retten und selbst besser dazustehen.“ Nesovic will jetzt auch einen Anwalt einschalten. Beim SC Neusiedl/See, der bei Bekanntwerden des Wettskandals zunächst im Fokus stand, hat man längst versucht, mit diesem bitteren Kapitel abzuschließen: „Von jenen Spielern, die im Herbst bei uns waren und in diesen Wettskandal-Fall verwickelt waren, haben wir uns schon damals sofort getrennt und mit den Behörden umfangreich kooperiert“, so NSC-Manager Lukas Stranz. Bei den beiden Spielern handelt es sich um Marjan Markic und Bartolomej Kuru.

Gleich sechs Spieler haben Marchfeld-Vergangenheit

Robert Bencun, Ratko Buljic, Marjan Markic, Dejan Nesovic, Philip Petermann und Andreas Strapajevic – sechs der neun Spieler waren in der jüngeren Vergangenheit beim FC Marchfeld. Aktuell spielt keiner der Akteure mehr dort. Was sagt Wolfgang Macho, der Aufsichtsratsvorsitzende beim FC Marchfeld, zu dieser Entwicklung? „Nachdem unser Verein aktuell keine Kenntnis hat, welche Spiele die genannten Personen in ihrer Zeit als Spieler des FC Marchfeld manipuliert haben, können wir dazu nichts sagen, außer, dass wir ein solches Verhalten entschieden ablehnen und die Entscheidung des Verbands bezüglich Sperre der Spieler begrüßen.“