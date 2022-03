Neusiedl Trainer Rapp: „Die Zweikämpfe sind entscheidend“

„Mit der Vorbereitung bin ich im Großen und Ganzen sehr zufrieden“, so Neusiedls Trainer Stefan Rapp. Fünf der sechs Testspiele entschieden die Seestädter für sich. Nur gegen den FAC gab es ein 2:3. Auch wenn es bei den anderen Partien stets gegen Teams aus mindestens einer Liga darunter ging, offensiv funktionierte der NSC schon richtig gut. 26 Treffer erzielten Kapitän Patrick Kienzl und Co.

„Da hat vieles schon sehr gut ausgesehen“, meint Rapp, der jedoch mit dem letzten Test alles andere als glücklich war. Nach dem 2:1 gegen Bad Sauerbrunn meinte der Coach: „Das war unsere schwächste Darbietung. Aber vielleicht war es ja auch gut so. Die Spieler wissen hoffentlich, dass es nicht immer so einfach geht. Speziell am kommenden Samstag.“ Da trifft Neusiedl auswärts auf den Titelkandidaten Stripfing.

„Über die Favoritenrolle müssen wir nicht reden. Stripfing und die Vienna stehen sicher über allen anderen Teams“, so Rapp, der aber dennoch nicht mit leeren Händen nach Hause fahren will. Wie das klappen soll? „Wir müssen in den Zweikämpfen präsent sein. Über den Einsatz wird das Spiel entschieden. Davon gehe ich aus. Und unser Ziel ist es, auch wenn kaum wer damit rechnet, auswärts anzuschreiben.“

Im Herbst waren die Auswärtsauftritte der Neusiedler hervorragend – 15 Punkte machte man in der Fremde, so viel wie kein anderes Team in der Regionalliga Ost. Personell sieht die Situation in Neusiedl gut aus. Bis auf den angeschlagenen Konstantin Breuer, der mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht spielen kann, ist der NSC vollzählig. Bleibt nur die Frage offen, welche Startelf Rapp ins Rennen schickt. Bei den insgesamt sechs Testspielen war es immer eine andere. Für Stripfings Trainer Kleer zählt zum Start nur ein Sieg, wenngleich die Generalprobe in Traiskirchen mit 0:1 in die Hose ging. „Der Gegner wird tief stehen und versuchen, im Konter erfolgreich zu sein. Für uns gilt es, die Basissachen gut zu erledigen. Wir müssen in der letzten Zone konkreter werden.“