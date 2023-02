Siegendorfs Kausich: „Neuzugänge sind eindeutige Verstärkungen“

Werbung

Siegendorfs Mission ist klar: Man will in der Regionalliga Ost bleiben. Dementsprechend gab es etliche Transfers und seit knapp drei Wochen ist man intensiv in der Vorbereitung. Positiv ist für Coach Marek Kausich, „dass wir die Vorbereitungsspiele, auch wenn das Wetter schwierig ist, durchziehen können. Aber es ist eben Winter. Und die Bedingungen beim Training in Steinbrunn sind gut. Da sind wir unserem Präsidenten sehr dankbar, dass wir solche Voraussetzungen haben.“

Neue Voraussetzungen gibt es für den Slowaken definitiv in Sachen Personal, immerhin holte Siegendorf zehn neue Spieler. „Und die sind bislang eine Verstärkung“, spricht Kausich Klartext, ergänzt: „Über die Qualitäten von Philipp Schmiedl und Dominik Wydra brauchen wir nicht diskutieren.“ Auch der routinierte Sechser Michal Obrocnik hat es dem Coach angetan: „Genau so einen Spieler haben wir gesucht, der hat uns im Herbst gefehlt. Obrocnik gibt in jedem Training alles und ist nur schwer vom Ball zu trennen.“ Das bewies der Mittelfeldmann auch beim 1:0-Sieg gegen Kottingbrunn.

Weniger erfreulich lief es da für Oscar Castellano, der sich nach einem Tackling eine hartnäckige Zehenverletzung zuzog und ebenso wie Niklas Alozie (Knöchelverletung beim Test gegen Lafnitz) wohl länger fehlen wird. Hinzu kommt Lukas Secco, der sich schon zwei Wochen mit einer Grippe herumplagt. „Das ist ärgerlich, wenn Spieler fehlen, damit ist aber in der Vorbereitung zu rechnen“, sieht es Kausich dennoch pragmatisch.