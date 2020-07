Schon in der Saison 2016/17 war England-Legionär Maximilian Senft bei den Pinkafeldern Trainer, damals sicherte er den Verbleib in der Burgenlandliga. „Ich bin unheimlich glücklich, dass es uns gelungen ist, eine Zusammenarbeit mit Max zu fixieren. Glücklicherweise fiel unsere Trainersuche mit seinem Wunsch sich beruflich zu verändern in den selben Zeitraum. Ich halte ihn für einen außergewöhnlichen Trainer, dem nach oben hin keine Grenzen gesetzt sind", erklärte der Sportliche Leiter Alex Diridl. "Ich habe aus familiären Gründen den Entschluss gefasst nach Ende der heurigen Saison in der Championship wieder nach Österreich heimzukehren", erklärte Senft seine Motive.

Zuletzt war Senft beim FC Barnsley in der englischen Championship (2. Liga) als Co-Trainer unter Gerhard Struber (EX-WAC-Coach) angestellt. Christian Haselberger und Lukas Bernhart verfolständigen das Trainerteam des SC Herz Pinkafeld. "

