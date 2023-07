Die Neue Eisenstädter baut „Mein Zuhause“ im Burgenland

Eine Vielzahl an modernen und zukunftszweisenden Wohnprojekten ist in den letzten vier Jahrzehnten in knapp 100 Gemeinden im gesamten Burgenland entstanden. Wir helfen unseren MieterInnen dabei, sich ihr Zuhause zu schaffen: Im Jahr 2022 durften wir jeden 2. Tag einen neuen Eigentümer willkommen heißen. Wer also noch nicht Eigentum erworben hat, sollte es jetzt tun. Aufgrund der steigenden Herstellungskosten und Verkehrswerte wird es nicht mehr billiger werden!

Wir stehen für Reihenhäuser und Regionalität

Durch die Zusammenarbeit mit verschiedenen regionalen Unternehmen entsteht Qualität, die sichtbar ist. Ob traditionell oder modern – die Wohnanlagen fügen sich immer harmonisch in die bestehende Umgebung ein und bieten unseren Bewohnern höchsten Komfort.

Im Jahr 2022 haben wir 230 Wohneinheiten mit einer Wohnnutzfläche von rund 17.000 Quadratmetern errichtet. 80 Prozent davon sind Reihenhäuser mit hohem Wohlfühlfaktor. Somit weisen unsere Wohneinheiten eine Durchschnittswohnfläche von 74 Quadratmetern auf. Mit einem Auftragsvolumen von 50 Millionen Euro im Jahr 2022 und der Vergabe an regionale Unternehmen sichert die Neue Eisenstädter die Existenz von unzähligen kleinen und mittleren Betrieben und somit eine entsprechend hohe Anzahl von Arbeitsplätzen.

Wir stehen für ökologisch sinnvolles Bauen

Ein wichtiges Anliegen der Neuen Eisenstädter ist es, neuen modernen Wohnraum im Zentrum der Gemeinden zu schaffen, damit die Ortskerne nicht vereinsamen. Das pulsierende Herz eines Ortes vereint Wohnen und Arbeiten, Einkaufen und Freizeit und ermöglicht den Einwohnern kurze Wege zu wichtigen Stellen des täglichen Lebens. Deshalb baut die Neue Eisenstädter immer öfter anstatt am Ortsrand mitten im Zentrum. So kann bestehende Substanz verwendet und kostengünstiger gebaut werden - wie etwa das denkmalgeschützte Kolpinghaus in Eisenstadt oder das ehemalige Bürgerspital in Rust.

Kontakt

Neue Eisenstädter

Gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgesellschaft m.b.H

7000 Eisenstadt, Mattersburger Straße 3a

Tel.: 02682/ 65560

office@nebau.at

www.neubau.at