Blutspenden: Hoher Bedarf, aber das Personal fehlt

Ob nach einem Verkehrsunfall, einer Geburt oder bei Operationen — in Österreich wird alle 90 Sekunden eine Blutkonserve benötigt.

In Burgenlands Krankenanstalten sind es rund 12.000 Blutkonserven pro Jahr, das sind rund 30 pro Tag. Die meisten davon werden in Akutspitälern, wie dem Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Eisenstadt oder dem KRAGES Schwerpunktkrankenhaus in Oberwart gebraucht, vor allem nach Unfällen mit Traumata im Bauchbereich, bei chirurgischen Eingriffen, nach Geburten oder im Zuge einer Chemotherapie bei Krebspatienten.

Bezogen werden die Blutkonserven von allen burgenländischen Spitälern von der Blutspendezentrale Wien/Niederösterreich/Burgenland.

Bereits im Juli hat man hier aber eine geplante Blutspendeaktion für 28. August in Deutsch Gerisdorf abgesagt. Vor wenigen Tagen dann die nächste in Oberschützen, die im September stattgefunden hätte und eine weitere Aktion in Klingenbach im Dezember. Der Grund: Es fehlt an Personal, nicht an den Spenderinnen und Spendern.

„Leider haben auch die Blutspendedienste des Roten Kreuzes – genauso wie viele andere Organisationen im Bereich der Gesundheits- und Krankenpflege – mit einem akuten Personalmangel zu kämpfen. Diese Situation wird durch die Covid-19 Pandemie zusätzlich verschärft. Die steigenden Zahlen führen vermehrt zu Krankenständen, die uns dazu zwingen, bereits geplante Blutspendeaktionen absagen zu müssen“, teilte Manuel Komosny vom Roten Kreuz auf Nachfrage der BVZ mit.

Dem Roten Kreuz sei es bewusst, dass es oft schwierig zu verstehen sei, warum einerseits eindringlich zur Blutspende aufgerufen und andererseits Blutspendeaktionen mangels personeller Besetzung nicht durchgeführt werden können. Diesen Zustand bedauere man sehr. Weiters kündigte man an, intensiv daran zu arbeiten, zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Blutspendedienst einzustellen.

Lager in Krankenhäusern sind noch gut gefüllt

Die abgesagten Blutspenden hätten jedoch noch keine negativen Auswirkungen auf die Lagerbestände der Blutspendezentrale und somit, wie das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder und die KRAGES bestätigten, auch keinen auf die Spitäler. Trotzdem beobachte man die Situation mit Vorsicht.

Seitens des Roten Kreuzes betont man auch, dass man die Entwicklungen der Lagerstände von Tag zu Tag beobachtet, damit immer eine ausreichende Menge Blut auf Lager ist.

Je nach Lagerstand passt man die Spendenaufrufe in ihrer Intensität an, um die Menschen zu mobilisieren. Bestehende Blutspenderinnen und Blutspender werden zusätzlich – so gewünscht – via Anrufe oder SMS verständigt und zu Blutspendeaktionen in ihrer Nähe eingeladen. „Falls also regional Aktionen kurzfristig abgesagt werden müssen, werden - je nach Blutlagerstand - Blutspendeaktionen in anderen Regionen beziehungsweise die Blutspendezentrale in Wien in höherer Intensität beworben“, erklärt Komosny.