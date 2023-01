Ausstellung und Konzert: Zuerst ans Meer und dann zum Winterfest

Werbung

Auf ein erfolgreiches erstes Jahr blickt das Kulturquartier KQ32 in der Eisenstädter Fußgängerzone zurück. Und mit Schwung geht Obmann Günter Schütter auch ins neue Jahr. Bis 10. Februar ist noch die Ausstellung von Kristina Schranz (Fotos) und Ennikö Tscheik (Malerei) zu sehen: „Meer“ – eine Reise ans Wasser und zu sich selbst in bewegenden Bildern. Zum Finale der Schau wird im KQ32 auch gefeiert.

Foto: zVg

Ebenso beim ersten Konzert im e-cube in Eisenstadt: Beim Anton Josef Winterfest ist der titelgebende Singer-Songwriter zu sehen sowie Max Schabl und das Volk der Mäuse! Gewinnspiel: Wer beim Konzert am 3. Februar dabei sein will, schreibt eine E-Mail an gewinnspiel@bvz.at (Kennwort:“Anton Josef“, Einsendeschluss ist der 1. Februar).