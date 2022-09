Danke, Frank: Abschied von Frank Hoffmann

Werbung

Am 4. Juni ist die Stimme von Frank Hoffmann für immer erloschen. Der Intendant des Güssinger Kultursommers liebte seine zweite Heimat, das Burgenland und das Burgenland liebte Frank Hoffmann. Aus dieser tiefen Verbundenheit und der Dankbarkeit, die man sich über viele Jahrzehnte gegenseitig schenkte, nahmen Freunde und Weggefährten und das Land Burgenland am Freitag der Vorwoche in Güssing offiziell Abschied vom 83-Jährigen.

Ein Abend, an dem auch die Liebe Hoffmanns zum Jazz und zu Lyrik und Prosa eingebettet war. In dem besonders emotionalen Festakt im Güssinger Kulturzentrum wurde auch der Song „Frank“, den Gitarrist Erich Sammer für „seinen Freund“ komponierte, aufgeführt. Ein besonders schwerer, aber musikalisch äußerst hochkarätiger Abschied war es auch für Pianist Martin Gasselsberger, der rund 15 Jahre gemeinsam mit Hoffmann auf der Bühne stand. Wolfgang Böck steuerte Texte bei, die Frank Hoffmann sehr viel bedeuteten. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil kündigte ein bleibendes Zeichen der Erinnerung an: Das KUZ Güssing wird nach seinem Umbau und seiner Modernisierung den Namen „Frank Hoffmann Kulturzentrum“ heißen.