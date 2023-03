Kärnten-Wahl: Reaktionen aus dem Burgenland

Werbung

Die Überraschung des Kärntner Wahltages lieferte die ÖVP: Entgegen der Umfragen gelingt laut der ersten Hochrechnung ein Plus von 2,3 Prozent (17,7 Prozent). Platz zwei geht aber an die FPÖ mit 24,9 Prozent (plus 2). Für die SPÖ geht der erste Platz bei 39 Prozent mit einem 8,9-Prozent-Minus einher. Die Grünen schaffen den Einzug in den Kärnter Landtag nicht. Mit diesen Ergebnissen sind bundesweite Diskussionen vorprogrammiert. Nach der ersten Hochrechnung trudeln auch die Reaktionen aus dem Burgenland ein.

ÖVP-Landesobmann Christian Sagartz freut sich in einer ersten Reaktion über „ein starkes Ergebnis“ der Volkspartei: „Martin Gruber und sein Team haben einen engagierten Wahlkampf geführt und konnten in einem schwierigen Umfeld und allen Umfragen zum Trotz zulegen. Damit wird die Volkspartei Kärnten spürbar gestärkt.“

Freude über "stabilen zweiten Platz". FPÖ-Landesobmann Alexander Petschnig. Foto: Wolfgang Millendorfer

Freude über den „stabilen zweiten Platz“ und das nächste Wahl-Plus nach Niederösterreich auch bei FPÖ-Landesobmann Alexander Petschnig, selbst gebürtiger Klagenfurter: „Ich gratuliere meinem Kollegen Erwin Angerer und den Kärntner Freunden herzlichst! Wir freuen uns über den Zugewinn in diesem schwierigen Umfeld. Auf jeden Fall wurde die SPÖ abgewählt und die möglichen Koalitionsvarianten können nur von Vorteil für die weiteren Entwicklungen in Kärnten sein.“ Dazu verweist Petschnig auch auf die „Absage“ an eine mögliche Ampelkoalition aus Rot, Grün und NEOS.

Die letzteren Beiden schafften mit nur einem leichten Plus den Einzug nicht, ebenso die Kärntner Liste Köfer, die noch vor den Grünen und den NEOS auf Platz vier liegt.

Zufrieden mit Platz eins der Kärntner Kollegen. SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst. Foto: Wolfgang Millendorfer

SPÖ: „Respektables Ergebnis“

Auf die „schwierigen politischen Rahmenbedingungen“ verwies auch SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst bei der Analyse: Trotz „multipler Krisen“ sei den Parteikollegen in Kärnten ein respektables Ergebnis gelungen. „Das Ergebnis von knapp 40%, nach der ersten Hochrechnung, ist ein deutliches Votum für eine Landesregierung mit Peter Kaiser an der Spitze. Der Trend, dass Landeshauptmannparteien verlieren setze sich nach Tirol und Niederösterreich auch in Kärnten fort, aber: „Das Wahlergebnis zeigt auch klar, dass rechts-populistische Parteien die Profiteure dieser Krisen sind, denn sie können alles versprechen, müssen aber nichts halten.“ Kritisch äußert sich Fürst deshalb in Richtung FPÖ, die „in der Regierung inhaltlich versagt“ habe; „bemerkenswert“ sei auch, dass die aktuelle Bundeskoalition aus ÖVP und Grünen zusammen nur auf knapp 22 Prozent komme.