Steiner darf sich dafür über das Ergebnis aus Eisenstadt freuen. In der Landeshauptstadt, der Steiner als Bürgermeister vorsteht, legt Türkis um 2,1 auf 40,4 Prozent zu und bleibt 18,3 Prozentpunkte vor der SPÖ.

Den größten Erfolg erzielt die ÖVP in Leithaprodersdorf (plus 8,5 Prozentpunkte auf 58,7), die SPÖ in Steinbrunn (unverändert auf 52,5 Prozent). Insgesamt holte die SPÖ die Mehrheit in 14, die ÖVP in 11 Gemeinden.

Die Freistadt Rust könnte die ÖVP mit einem Plus von fast 10% von der SPÖ (Minus 4,5 Prozent) erobern.

Die Wahlbeteiligung stieg in beiden Freistädten sowie im Bezirk deutlich an und lag um die 60 Prozent.