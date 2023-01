Faschingsgilde Loretto tanzte wieder

Vollbild

Faschingsgilde. Hofmarschall Wolfgang Stadler, Ehrenpräsident Franz Gutsjahr, Vizepräsident Bürgermeister Thomas Tiwald, Schriftführer Bürgermeister Markus Nitzky, Schatzmeister Georg Kreminger. „Ein Engel“! Schatzmeister Georg Kreminger ehrt Trainerin Lisa Marie Heider. Ordensübergabe an Künstlerin Heidi Tschank. Personen von links nach rechts: Hofmarschall Wolfgang Stadler, Ehrenpräsident Franz Gutsjahr, Künstlerin Heidi Tschank, Schriftführer Bürgermeister Markus Nitzky, Schatzmeister Georg Kreminger Aufgespielt. Der Musikverein Leithaprodersdorf rund um Kapellmeister Franz Cecil (li.) und Obmann Michael Franz (re.) spielte auf und wurde geehrt. Oberpullendorfer Faschingsgilde „DIE KREBSLER“. Präsidentin Beatrix Fischer-Pochtler, Stadler, Gutsjahr, Prinz und Prinzessin, Nitzky, SKreminger und Bundeselferrat Wolfgang Ehrenhöfer. Starker Auftritt. Die Kindergarde der Faschingsgilde Loretto legte unter der Leitung von Lisa Marie Heider im Kloster von Loretto eine tolle Tanzeinlage hin. Colourful Dancers. Anika, Saskia, Celine, Fabian, Jenny, Rianna, Madeleine, Aaliyah, Katrin, Emilia und Ronja aus Oberpullendorf begeisterten alle Gäste. Ordensübergabe an Theaterstadl Gattendorf: Hofmarschall Wolfgang Stadler, Ehrenpräsident Franz Gutsjahr, Theaterstadl Obmann Robert Sinn, Gaby Sinn, Monika Kreminger, Gerhard Kreminger, Schriftführer Bürgermeister Markus Nitzky, Schatzmeister Georg Kreminger (v.l.) Ordensübergabe an die Faschingsgilde Neunkirchen. Hofmarschall Wolfgang Stadler, Ehrenpräsident Franz Gutsjahr, Bundeselferrat Susanne Fuchs, Präsident Michael Tanzler, Schriftführer Bürgermeister Markus Nitzky und Schatzmeister Georg Kreminger (v.l.n.r.). Faschingsgilde Meidling geehrt.Personen von links nach rechts: Hofmarschall Wolfgang Stadler, Ehrenpräsident Franz Gutsjahr, Präsident Stephan Wögerbauer, Bundeselferrat Helmut Klima Jun. , Schriftführer Bürgermeister Markus Nitzky, Schatzmeister Georg Kreminger Ein Orden für Familie Müller: Personen von links nach rechts: Hofmarschall Wolfgang Stadler, Ehrenpräsident Franz Gutsjahr, Silvia Müller, Gerhard Müller, Schriftführer Bürgermeister Markus Nitzky, Schatzmeister Georg Kreminger Hofmarschall Wolfgang Stadler, Ehrenpräsident Franz Gutsjahr, Schriftführer Bürgermeister Markus Nitzky, Schatzmeister Georg Kreminger bei der Ordensübergabe an Gabriele Stadler Ordensübergabe an Helga Gutsjahr Colourful Dancers. Anika, Saskia, Celine, Fabian, Jenny, Rianna, Madeleine, Aaliyah, Katrin, Emilia und Ronja (v.l.n.r.) Die Orden der Faschingsgilde überzeugte mit Form und Farben des Burgenlandes.

