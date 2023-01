„Türkise“ im Ballfieber .

Wieder einmal eine rauschende Ballnacht bot auch die 56. Ausgabe des traditionellen ÖVP-Events in Leithaprodersdorf, das sich einmal mehr auch zahlreiche türkise Ortschefs umliegender Gemeinden nicht entgehen ließen. Von einer glanzvollen Eröffnung bis hin zur humorvollen Mitternachtseinlage war alles mit dabei, bis in die frühen Morgenstunden wurde in der Sport- und Kulturhalle gefeiert und getanzt.