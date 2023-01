„Bis zu 20 neue Arbeitsplätze“: Neuansiedlung in Siegendorf

Werbung

Seit 36 Jahren in der Branche und mit 260 Märkten ist Thomas Philipps in Deutschland längst bestens etabliert. Vergangenen März begann das Familienunternehmen, seine Fühler auch Richtung Österreich auszustrecken. Mittlerweile hält man hier bei drei Märkten, der jüngste wurde im Herbst in Oberwart eröffnet.

Die Resonanz sei mit einer Million Kundinnen und Kunden seit dem Österreich-Markteintritt „großartig“, resümiert Thomas Philipps Österreich-Geschäftsführer Martin Gaber: „Trotz wirtschaftlich herausfordernder Zeiten bieten wir ein sicheres Fundament im Handel.“ Diesen Entwicklungsprozess wolle man „weiterverfolgen.“

Geplant ist, dass das Unternehmen in den kommenden fünf Jahren mit insgesamt 30 Märkten in Österreich vertreten sein soll. Die Umsetzung der nächsten „Station“ steht dabei bereits bevor: Eine Niederlassung in der Gewerbezone Siegendorf. Die Eröffnung finde am 27. Februar statt, für die Region würden dadurch „15 bis 20 neue Arbeitsplätze“ entstehen, so Gaber gegenüber der BVZ

Im Produktportfolio des Traditionsunternehmens befinden sich über 18.000 Artikel, darunter Haushaltswaren, Inneneinrichtung, Dekoartikel, Bekleidung, Spielwaren, Campingausrüstung oder Gartenmöbel. „Wir werden in Siegendorf vom Start weg das größtmögliche Sortiment von Thomas Philipps anbieten können, noch mehr als bei allen anderen Märkten“, verrät Gaber. Ein Fokus soll auch hier auf dem Bereich Garten und Gartenbedarf liegen.

