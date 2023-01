BORG Güssing stellt sich vor

Vollbild

FB

Direktor Robert Antoni und eine Delegation aus dem „Alten Rom“. Die Kreativität der Schüler, die Schule zu zeigen, ist enorm. Sport hat am BORG Güssing großen Stellenwert. Ein neues Programm wird in Kürze präsentiert. Vlado Blum und Pauline Vukics geben ihre musikalische Erfahrung an die SchülerInnen weiter. „Learning by doing“, das steht im BORG Güpssing nicht nur im Chemieunterricht am Stundenplan. Die Wirtschaftskammer Burgenland war 1991 gemeinsam mit der Arbeiterkammer und dem Land Burgenland eines der Gründungsmitglieder des Gewerbegymnasiums Güssing. Roman Eder, Lara Leitner, Elektro-Ausbildungsleiter Wolfgang Fraißl, Birgit Halper, Dir. Robert Antoni und Thomas Novoszel freuen sich über den hohen Stellenwert der Schule.

1 /17