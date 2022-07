Personalmangel Rock-Gartl‘n in Rudersdorf: Kein Personal, ergo kein Fest

Lesezeit: 2 Min Silke Katschner

Bernhard Pranger gemeinsam mit Rudersdorfs Bürgermeister Manuel Weber Foto: BVZ

D as Rock-Gartl‘n am 30. Juli im Sattlerpark in Rudersdorf ist wegen Personalmangels abgesagt.