Bürgerinitiative: Widerstand gegen Wohnprojekt in Mattersburg

Das große Areal stand im Besitz der Commerzialbank, mittlerweile ist die BWSG Eigentümer des Grundstücks. In Kooperation mit der Stadtgemeinde soll dort ein „Zentrum im Zentrum“ entstehen. Eckpunkte davon sind das neue Rathaus, das Bezirkspolizeikommando samt Mattersburger Polizeiposten und die Sondereinheit „Schnelle Reaktionskräfte“. Eine Gastro-Einrichtung und Büro-Gebäude will man ebenso schaffen und viele Menschen ins Zentrum bringen: Mehrere Wohnblöcke sind dort geplant.

Nun hat sich die Bürgerinitiative „Lebenswertes Mattersburg“ formiert, die per Flugblätter, die am Sonntag verteilt wurden, auf sich aufmerksam macht. Dort wird folgendes festgehalten: Das „Pucher-Areal“ ist das letzte freie, große Baugrundstück in der Mattersburger Innenstadt. Am 20. Juni soll im Gemeinderat ein Teilbebauungsplan beschlossen werden, der Folgendes bedeutet: Bis zu 28 Meter hohe Gebäude, bis zu sieben Stockwerke, die Gebäude dicht an dicht gebaut, kaum Grünraum, ein Wohnghetto mitten in der Stadt und viel mehr Verkehr.

Weiters wird auf das Siegerprojekt eines von der Stadtgemeinde in Auftrag gegebenen Ideenwettbewerbs hingewiesen: „Gewonnen haben Nussmüller Architekten mit einem vielbeachteten Entwurf, der sich wunderbar ins Stadtbild einfügt – mit maximal drei Geschoßen und viel Grünraum. Die Stadtregierung will das Siegerprojekt offenbar nicht weiter verfolgen. Die Gründe dafür sind leider nicht bekannt.“

Als letzte Textpassage wird folgendes angeführt: Die überparteiliche Bürgerinitiative „Lebenswertes Mattersburg“ ist eine Gruppe von Mattersburgerinnen und Mattersburgern, die nicht verhindern, sondern mitgestalten möchte. Wir wünschen uns: Für alle in Mattersburg umfassende Informationen und Aufklärung zu den geplanten Bauvorhaben am „Pucher-Areal“, dass die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte bei der Gemeinderatssitzung am 20. Juni dem Teilbebauungsplan nicht zustimmen, eine Bürgerversammlung, bei der wir gemeinsam darüber reden!

Bürgermeisterin Claudia Schlager zeigt sich nicht erfreut darüber: „Das Projekt wurde schon im vergangenem Jahr vorgestellt, alles ist bereits im Laufen und jetzt formiert sich eine Bürgerinitiative nur wenige Tage, bevor die neuen Richtlinien besprochen werden - dies empfinde ich schon als etwas frech. Dennoch habe ich die Bürgerinitiative noch vor der Gemeinderatssitzung für ein Gespräch eingeladen. Morgen, Dienstag, um 16 Uhr, gibt es diese Zusammenkunft.“

Dennoch deutet alles darauf hin, dass die neuen Bebauungsrichtlinien beschlossen werden, da die SPÖ die absolute Mehrheit im Gemeinderat besitzt. Ob wirklich ein siebengeschoßiges Wohnhaus kommt, ist auch dann noch offen, wie Schlager berichtet: „Das Rathaus wird mit fünf Geschoßen gebaut, die Wohneinheiten sind ein Mix mit drei, vier und fünf Geschoßen. Ob auch ein Wohnkomplex mit sieben Stöcken kommt, ist noch offen.

Auf die verdichtete Bebauung und das Siegerprojekt zum Ideenwettbewerb angesprochen, erläutert Schlager wie folgt: „Rund die Hälfte des Areals wird verbaut die andere erhält zum Teil Grünflächen. Das Siegerprojekt musste nach Rücksprache mit der BWSG etwas adaptiert werden. Das Projekt muss sich ja auch wirtschaftlich rechnen.“