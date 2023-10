Kleintransporter überschlug sich auf S4 - Christophorus im Einsatz .

Am Vormittag des 25. November wurde die Feuerwehr Mattersburg zu einer Fahrzeugbergung auf die S4 gerufen. Am Knoten Mattersburg kam ein Kleintransporter ins Schleudern und überschlug sich. Der deformierte PKW kam am Dach im Graben zum Liegen.