Unternehmerverein Mattersburg: Ein erster Schritt

Die Nachfolgeorganisation des Einkaufstreffpunktes war einer der Punkte beim Montag dieser Woche abgehaltenen Unternehmerstammtisches. Der Einkaufstreffpunkt vertrat die Interessen der Innenstadtunternehmer und organisierte diverse Veranstaltungen in der Innenstadt. 2020 löste sich die Organisation jedoch auf. Es gab somit auch kein „Bindeglied“ mehr zwischen Unternehmer und Stadtgemeinde – so richtig zufrieden waren damit beide Seiten nicht.

Am Montag beim Unternehmerstammtisch wurde versucht, eine Nachfolgeorganisation ins Leben zu rufen. „Wir brauchen eine Vertretung der Innenstadtunternehmer. Schon als Information für die Stadtgemeinde, was die Wirtschaftstreibenden benötigen, um gemeinsam mit der Stadtgemeinde zu kommunizieren. So können wir der Wirtschaft besser helfen“, hielt Bürgermeisterin Claudi Schlager einleitend fest. Sonja Biricz – sie moderierte die Veranstaltung – warf den Ball den Unternehmern zu und stellte die Frage in den Raum, wer sich für die Nachfolgeorganisation engagieren würde.

Nach einiger Zeit brachten Melanie Wild („Friseursalon – Styling Lounge“) und Magdalena Iskreva-Reisner („WiederSinn“) den Stein ins Rollen, als sie Interesse bekundeten, mitzumachen. Eine Neugründung der Unternehmervereinigung gab es schlussendlich an diesem Abend nicht, eine Whats App-Gruppe wurde jedoch gegründet und ein nächster Termin für ein Treffen fixiert: Am Montag, den 30. Jänner, um 18.30 Uhr in der Bauermühle. „Ich denke, es war ein erster Schritt und ich bin zuversichtlich, dass es wieder eine Organisation gibt. Auch jene Unternehmer, die diesen Montag nicht dabei waren, sind natürlich gerne eingeladen, am 30. Jänner zu kommen“, so Schlager.

