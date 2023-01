Einbruch in Neusiedler Volksschule

Werbung

In der Nacht von Mittwoch auf den Donnerstag gelangten die Täter auf noch unbekannte Weise in das Schulgebäude. Laut einer Meldung der Landespolizeidirektion Burgenland brachen sie das Konferenz- sowie das Direktionszimmer auf und öffneten gewaltsam den darin befindlichen Tresor und zwei Geldkassetten. Sie stahlen Bargeld in noch unbekannter Höhe und verließen die Schule über ein Fenster im Erdgeschoß. Am Tatort konnten Spuren vorgefunden und gesichert werden. Die Polizei ermittelt nun.

Einbruch kürzlich auch in Bruckneudorf

Erst in der Nacht von 3. auf 4. Jänner schlugen unidentifizierte Täter mit einem Stein ein Fenster im hinteren Bereich des Bruckneudorfer Kindergartens ein und gelangten so in das Innere. Dort wurden die Türen der Gruppenräume sowie einige Kästen aufgebrochen, um sich Zugang zu den Kassen zu verschaffen, aus denen dann das Handgeld in Höhe von etwa 500 Euro entwendet wurde. Viel größer sei allerdings der Sachschaden gewesen, erklärte Kindergartenleiterin Anita Bodor.

