Kittsee 2023: Schulzubau ist größtes Projekt

Für das Haushaltsjahr 2023 plant die Gemeinde Kittsee Investitionsvorhaben in Höhe von 3.219.900 Euro. „Der Schulzubau - das Gebäude wird aufgestockt - und der Grundstückskauf für die Erweiterung des Schul- und Sportgeländes sowie für künftige Vorhaben sind die größten Projekte. Fünf Hektar werden angekauft“, präzisiert Bürgermeister Johannes Hornek im BVZ-Gespräch.

„Das Schulgebäude wird aufgestockt“

Der Voranschlag wurde vom Kittseer Gemeinderat einstimmig beschlossen, einschließlich Kassenkredit in der Höhe von 900.000 Euro.

Für den Zubau des Schulzentrums werden im Finanzjahr 2023 insgesamt 500.000 Euro veranschlagt. Der Bau soll Mitte des Jahres starten und bis 2024 abgeschlossen sein. Die Gesamtkosten werden sich auf 1.700.000 Euro belaufen. Dafür werde ein Darlehen in Höhe von 300.000 Euro aufgenommen sowie die KIP-Förderung in Höhe von 173.000 Euro ausgeschöpft.

„Das Schulgebäude wird aufgestockt. Es wird im Allgemeinen mehr Platz benötigt, also wird der Bestand um mehrere Räumlichkeiten, einen zusätzlichen Speisesaal und Garderoben erweitert. Diese werden sogar verdoppelt. Ein Aufzug soll in Zukunft Barrierefreiheit bieten und ermöglichen“, erklärt Hornek. Erst 2019 wurde das Schulzentrum um einen neuen Turnsaal erweitert. Dieser wurde an die bestehende Turnhalle angebaut.

Fertigstellung des Gemeindezentrums

Das Gemeindeamt wurde Ende 2022 ins Schloss verlegt, die Renovierung ist jedoch noch nicht zur Gänze abgeschlossen. 62.600 Euro wurden hierfür in den Voranschlag aufgenommen. Für die Renovierung des Schlosses beziehungsweise des Gemeindezentrums wird ein Betrag in Höhe von 125.800 Euro veranschlagt.

Darüber hinaus soll am Dach der Sportplatztribüne sowie der Leichenhalle eine Photovoltaikanlage installiert werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 173.000 Euro, die Finanzierung erfolgt zur Gänze durch die KIP-Förderung.

