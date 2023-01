Polizei ermittelt Einbruch in Bruckneudorfer Kindergarten

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Symbolbild Foto: Shutterstock/ B. Jackson

E inbrecher sind zwischen Dienstag und Mittwoch in den Kindergarten in Bruckneudorf (Bezirk Neusiedl am See) eingedrungen.