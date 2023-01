Startschuss für neue Ärztin in der Container-Praxis

Werbung

Nach dem Pensionsantritt von Doktor Christa Lindner übernimmt nun Doktor Christine Strauss die allgemeinmedizinische Versorgung der Windenerinnen und Windener.

Die 52-Jährige Neusiedlerin arbeitete bereits als physikalische Fachärztin in einer privaten Ordination in Weiden am See, in der Neuro-Reha in Kittsee und als Kurärztin in Bad Deutsch Altenburg.

Nachdem sie in Oberösterreich als Fachärztin und als praktische Ärztin praktizierte, verschlug es sie jetzt zurück in den Neusiedler Bezirk. Am vergangenen Montag eröffnete Strauss ihre Praxis am Festplatz in Winden am See.

Um die Gesundheitsversorgung in Winden möglichst fließend aufrecht zu erhalten, zog die neue Ärztin in eine provisorische Ordination ein. Es fand sich eine pragmatische Lösung mit Hilfe von Containern, welche Christine Strauss temporär als Räumlichkeiten dienen.

„Geplant ist, dass bis April die Umbauarbeiten im ehemaligen Kindergartengebäude beendet sind und die Ordination übersiedeln kann. Mir ist besonders wichtig, dass die ärztliche Versorgung nahtlos gesichert ist und übergeht von Frau Doktor Lindner zu Frau Doktor Strauss“, so Bürgermeister Erwin Preiner.

Momentan ist es bei weitem keine Selbstverständlichkeit, schnell eine engagierte Ärztin zu finden. Sechs Ausschreibungen in fünf Monaten kann man daher als sehr flott bezeichnen. Gattendorf brauchte mehr als drei Mal so viele Ausschreibungen (die BVZ berichtete).

„Ich bin froh, dass sie sich für die ausgeschriebene Arztstelle gemeldet hat. Sie hat auch bereits den Kassenvertrag von der Österreichischen Gesundheitskasse bekommen“, meint der Bürgermeister deshalb erleichtert.

Die neue, moderne Ordination, die in zwei bis drei Monaten fertig sein soll, wird voraussichtlich um die 160 Quadratmeter messen. „Ich freue mich bereits auf die Ordination im neuen Kindergarten“, meint die Ärztin zuversichtlich.

