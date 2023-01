Deutschkreutzer unterrichtet nun an Wiens Musik-Uni

Werbung

Thomas Loier ist seit dem Beginn des letzten Semesters als Assistent von Bernhard Pronebner an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien tätig.

„Ich unterrichte die Studierenden in den Studienrichtungen Instrumental- und Gesangspädagogik sowie Instrumentalmusikerziehung im künstlerischen Einzelunterricht (Fach Einzelunterricht/Trompete/Klassik). Ich komme dann zum Einsatz, wenn Professor Pronebner in der Staatsoper oder als Institutsleiter tätig ist und einen Ersatz für sich an der Musik-Uni benötigt“, berichtet Thomas Loier, der unter anderem die Studierenden bei den Umsetzungen ihrer zu vorbereitenden Werke für Konzerte oder Prüfungen unterstützt.

Zu dieser Tätigkeit kam er nach seinem eigenen Studium bei Bernhard Pronebner. „Nachdem ich die künstlerische und didaktische Masterprüfung mit Auszeichnung absolviert habe und durch das Studium ein intensiver fachlicher Austausch mit ihm stattfand, bekam ich dieses Angebot. Mit Studierenden zu arbeiten ist wirklich sehr toll. Man kann bei den Stücken viel mehr in die Tiefe gehen und auch die Neugier bei vielen ist unermesslich“, so der 33-Jährige.

Er ist seit rund zehn Jahren auch als Kapellmeister im Musikverein Deutschkreutz und als Musikschullehrer in Deutschkreutz und Oberpullendorf tätig, spielt in zahlreichen Partien mit. „Musik und Musik machen soll und muss die Welt zu einem besseren und schöneren Ort machen. Sie soll aber nicht nur zur Unterhaltung dienen, sondern auch immer etwas Neues bieten und für das Publikum horizonterweiternd sein“, so Loier.

