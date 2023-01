Frankenau-Unterpullendorf: 30er im Ortsgebiet beschlossen

Werbung

Der Gemeinderat befasste sich in seiner letzten Sitzung unter anderem mit dem Punkt „Grundsatzbeschluss zur Einführung einer gemeindeweiten 30 km/h Geschwindigkeitsbeschränkung auf Gemeindestraßen“.

Gemeinderat Philip Juranich von der Liste Mi Skupa (MIT) erläuterte: „Der Wunsch nach einer Reduzierung der Geschwindigkeit auf 30 km/h kommt aus der Bevölkerung. In Wohnstraßen ist dieses Modell zeitgemäß und schützt auch die Umwelt. Es steigert die Lebensqualität der Bürger und senkt die Unfallgefahr“, so Juranich.

Der Gemeinderat stimmte mit zwei Stimmenthaltungen seitens der ÖVP dem Grundsatzbeschluss für die Änderung der Geschwindigkeitsbegrenzung auf den Gemeindestraßen zu. Die Durchzugsstraßen (Landesstraßen) sind davon nicht betroffen.

ÖVP-Gemeindevorständin Julia Krizmanits fragte nach den Kosten, die durch die Änderung für die Gemeinde entstehen. Philip Juranich erklärte, dass 2.000 Euro im Gemeindebudget für Verkehrstafeln und Co. reserviert sind. Vizebürgermeisterin Angelika Mileder (ÖVP) merkte an, dass die Gemeinde hierfür drei Kostenvoranschläge einholen soll.

Der Grundsatzbeschluss wurde an die Bezirkshauptmannschaft Oberpullendorf weitergegeben. Ein Sachverständiger soll in den kommenden Wochen bestellt werden, um ein Gutachten zu erstellen. Die 30 km/h Geschwindigkeitsbegrenzung wird laut Bürgermeister Paul Fercsak (SPÖ) frühestens im Sommer in Kraft treten.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.