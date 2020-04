In Markt St. Martin war dies eine Idee von Bürgermeister Jürgen Karall und der Firma. Der Ortschef hat auch Masken für die Bevölkerung geordert, diese wurden am Freitag verteilt. „Schön, dass wir auch etwas für die Bevölkerung tun können“, so Rita Pfrommer. In Steinberg-Dörfl nähen Josef Koo und Miriam Schwack Masken aus Blaudruck-Stoff. „Es kommt sehr gut an“, so Josef Koo.