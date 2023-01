Neue Praxis: Zahnmedizin Resch öffnet

Werbung

Die Leidenschaft zu seinem Beruf entdeckte Nino Resch schon in seiner Kindheit. Viele Erfahrungen sammelte der Deutschkreutzer als Wohnsitz-Arzt in verschiedenen Ordinationen in ganz Österreich. Nun erfüllt sich Resch seinen Traum und eröffnet im Februar seine eigene Praxis mit drei Ordinationsräumen im Herzen der Blaufränkischgemeinde. „Ich war von Minute eins von den Räumlichkeiten im Leier-Center begeistert. Ich möchte mich bei Leier-Geschäftsführer Thomas Ebner für die tolle Zusammenarbeit sehr herzlich bedanken.“ Die neue Ordination ist barrierefrei und am modernsten Stand der Technik.

„Kleine und große Patienten sollen sich wohlfühlen“

„Ich lege viel Wert auf Professionalität und möchte auf die Wünsche der Patienten eingehen. Alle Patienten, ob klein oder groß, sollen sich bei mir wohlfühlen.“ Für Kinder soll die Umgebung zudem ein beruhigendes Gefühl vermitteln. Künftig wird auch seine Schwester Julia, ebenfalls Zahnärztin mit Schwerpunkt auf Kieferorthopädie, unterstützend in der Ordination tätig sein. Am Samstagnachmittag, dem 4. Februar können Interessierte beim Tag der offenen Tür einen Blick hinter die Kulissen werfen. Termine werden unter 0664/75461635 bereits entgegengenommen.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.