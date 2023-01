Max Schabl: Erste Single von „Best of“ veröffentlicht

Bei seinem 10-jährigen Bühnenjubiläum im vergangenen Jahr in der KUGA Großwarasdorf hat Singer-Songwriter Max Schabl ein „Best of“-Album live eingespielt, das in Form einer Doppel LP bzw. CD im Sommer erscheinen wird. Damit die Zeit bis dahin etwas überbrückt wird, werden nun in regelmäßigen Abständen einzelne Songs veröffentlicht. Als erster Vorbote erschien nun das Lied „Die Moasch“ (= die Maische), das sich mit Besonderheiten der Schnapsbrennerei beschäftigt, auf alle Onlineplattformen, unter anderem auch mit einem Video auf YouTube. Dank der tatkräftig mitsingenden Konzertbesucher und Konzertbesucherinnen hat dieses Lied einen besonderen Charakter. „Ich freue mich auf die Reaktionen und bin nach monatelanger Arbeit überglücklich, einen Teil des Ergebnisses nun präsentieren zu dürfen“, zeigt sich Schabl sehr zufrieden.

In diesem Jahr stehen wieder einige Konzerte auf dem Plan, die meisten mit Begleitband „Das Volk der Mäuse“. Das erste findet am 3. Februar im E-Cube in Eisenstadt statt.

Weitere Informationen findet man auf www.max-schabl.com

