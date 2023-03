Im OHO eröffnet am 11. März ein Labyrinth mit Künstlicher Intelligenz

Werbung

Im OHO gibt es die Möglichkeit, ein verräumtliches Labyrinth zu betreten. Ein Spiegelkabinett kennen wir seit Kindertagen aus dem Wiener Prater. Heute kennen wir Face Recognition aus dem Alltag, beim Öffnen des Smartphones und der Banking App. Beim Beantragen eines Kredits wird unsere Bonität von AI Statemachines überprüft. Jetzt wird genau über dieses Thema eine Ausstellung im OHO präsentiert.

Die Ausstellung wird am 11. März um 19.30 Uhr im OHO durch Landtagspräsidentin Verena Dunst eröffnet. Sie stammt von den KünstlerInnen Margarethe Jahrmann & the Neuromatic Game Art Group (Stefan Glasauer, Georg Luif, Thomas Wagensommerer und Max Moswitzer). Zur Künstlerin, ihrer Arbeit und den Themen Gender und KI sprechen unter anderem auch Alfred Masal und Silke Palkovits-Rautner.

Eintritt frei. Mehr Informationen zur Ausstellung: AI Labyrinth | OHO - Offenes Haus Oberwart

Das spielerische AI-Labyrinth

ist eine „Statemachine“. Das verräumlichte Spiel in der Ausstellung lässt uns ein Labyrinth betreten, in dem die Spiegel durch Überwachungsmonitore ersetzt sind. Mit dem Eintreten stimmen Sie zu (=Dark Pattern), dass Ihr Gesicht zum Trainieren eines geschlossenen Systems benutzt wird.

Die KI erklärt

In einem Labyrinth kann die Gesichtserkennungstechnologie verwendet werden, um die Identität von Personen zu bestätigen oder zu verifizieren, indem ihre Gesichtsmerkmale automatisch erfasst werden. Diese Technologie wird häufig für Sicherheitszwecke eingesetzt, wie zum Beispiel zum Entsperren von Geräten oder Zugangskontrollsystemen sowie für Anwendungen wie Tagging in sozialen Medien, Überwachung und Strafverfolgung.

Im Kontext eines Labyrinths könnte die Gesichtserkennungstechnologie verwendet werden, um Personen während ihres Durchlaufs im Labyrinth zu identifizieren. Zum Beispiel könnte ein Sicherheitssystem so konfiguriert sein, dass es die Gesichtserkennung verwendet, um den Zugang zu bestimmten Bereichen des Labyrinths basierend auf der Identität der Person zu gewähren oder zu verweigern.

Es gibt jedoch eine Reihe von Herausforderungen, die bei der Verwendung von Gesichtserkennungstechnologie in einem Labyrinth-Setting überwunden werden müssen. Eine der wichtigsten Herausforderungen besteht darin, sicherzustellen, dass das System in der Lage ist, Personen trotz der komplexen und oft wechselnden Beleuchtung und Umgebung im Labyrinth präzise zu identifizieren. Außerdem gibt es möglicherweise Datenschutzbedenken im Zusammenhang mit der Verwendung von Gesichtserkennungstechnologie in dieser Weise, da Personen möglicherweise nicht möchten, dass ihre Gesichtsmerkmale ständig überwacht und verfolgt werden, wenn sie sich durch das Labyrinth bewegen.

Diese für den Menschen verständliche Erklärung wurde von der Künstlichen Intelligenz von Chat GPT erzeugt.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.