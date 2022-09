Berater spekulierte: 20.000 Euro weg

Werbung Ende der Sommersaison Anzeige Sauna, Heudampf, Schokolade & Karamell: Entspannung in der Therme Bük

Ein 35-jähriger Kreditvermittler aus dem Bezirk Oberwart wurde kürzlich verurteilt, weil er eine Frau um 20.000 Euro betrogen hat.

Am 2. November 2020 hatte ihm eine 44-jährige Gastronomin 20.000 Euro übergeben. Doch die, ihr versprochene monatliche, Rendite von 200 bis 300 Euro traf nie ein.

„Er war in meinem Lokal Stammkunde“, berichtete die Unternehmerin. Der Berater habe gewusst, dass sie nach einem Wohnungsverkauf in ihrer Heimat Indien über Geld verfügte. „Er sagte, ich habe eine gute Veranlagung“, berichtete die Gastwirtin vor Gericht. Ihre 20.000 Euro sollten in Wohnungen in Wien und Wiener Neustadt investiert werden.

„Wo kam das Geld hin?“, wollte Richterin Karin Knöchl von dem wegen Betrugs angeklagten Kreditvermittler wissen. „In Rumänien hätten wir Grundstücke kaufen sollen. Das hat wegen Corona nicht stattgefunden“, sagte dieser. Im November 2021 hätte er der Gastwirtin die 20.000 Euro samt sechs Prozent Zinsen zurückzahlen sollen. „Das konnte ich nicht“, sagte der Berater.

Einen Teil der 20.000 Euro habe er für seine „unternehmerische Tätigkeit“ aufgewendet, den Rest versuchte er „gewinnbringend in Bitcoins zu veranlagen“. Das sei aber nicht aufgegangen. „Das Geld ist weg“, gab der Angeklagte zu.

Das Geschäft sei über verschiedene Plattformen gelaufen, da werde auf fallende oder steigende Kurse gewettet.

„Ist das Glückssache?“, erkundigte sich die Richterin. „Nein, da steckt schon Analytisches dahinter“, behauptete der Angeklagte. Der Investorin habe er davon nichts gesagt, gab er zu. Diese hätte das Geld nach einem Jahr gerne wieder zurückgehabt.

„Er sagte, sein Partner ist im Gefängnis!“

„Er sagte, er habe in Rumänien investiert und sein Partner sei im Gefängnis. Ich solle bis März 2022 warten“, berichtete die Frau.

Beinahe hätte sie noch mehr Geld investiert: „Meine Familie hatte 300.000 Euro. Das haben wir dann aber nicht gemacht.“

Der Kreditvermittler wurde zu neun Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. An die betrogene Frau muss er die 20.000 Euro zurückzahlen.

Das Beweisverfahren habe ergeben, dass die Investorin keine Zustimmung zu Spekulationen gegeben habe, so die Richterin. Diese habe eine sichere Vermögensanlage im Auge gehabt.

