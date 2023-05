Junge Wirtschaft: Florian Piff ist neuer Vorsitzender

Die Junge Wirtschaft des Bezirks Oberwart hat den gebürtigen Riedlingsdorfer Florian Piff einstimmig zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Er übernimmt damit die Agenden von Bea Ulreich, die seit 2021 die Junge Wirtschaft Landesvorsitzende ist, Piff aber auch weiterhin als Stellvertreterin auf Bezirksebene gemeinsam mit Christine Polster und Alexander Paul Steiner und Anja Kager unterstützen wird.

Florian Piff meinte nach der Wahl zu seinem Team: „Ich bedanke mich bei Bea Ulreich, die mir trotz Corona-Krise, eine gut aufgestellte Junge Wirtschaft im Bezirk Oberwart übergibt. Es freut mich gleichzeitig, dass sie mich auch weiterhin im neuen Bezirksvorstandsteam unterstützen wird. Gemeinsam mit dem gewählten Team werden wir den Fokus in der kommenden Periode auf Betriebsbesuche unserer Mitglieder legen.“

Piff möchte als Vorsitzender außerdem ein besonderes Augenmerk auf das wichtige Thema Veranstaltungen legen: „Natürlich werden die etablierten Veranstaltungsformate auch in Zukunft – aber teilweise in neuem Glanz – stattfinden“, blickt Piff motiviert in die Zukunft.

