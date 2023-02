Kindergarten in Loipersdorf-Kitzladen wird generalsaniert

In der Gemeinde soll heuer für die Jüngsten investiert werden. Derzeit laufen bereits die Planungen für die Sanierung des Kindergartens. „Der Kindergarten steht, so wie er ist, seit über 35 Jahren, das Gebäude gehört generalsaniert“, erklärt Bürgermeister Jürgen Zimara.

Wann, mit einer Fertigstellung der Sanierung, gerechnet werden kann, ist derzeit noch nicht abschätzbar. „Es gibt aber bereits diese Woche eine Begehung, danach wissen wir mehr darüber, wie lange die notwendigen Arbeiten dauern werden“, so Bürgermeister Zimara, der sich dafür einsetzt, dass schnellstmöglich mit der Sanierung begonnen wird.

Neben der Generalsanierung plant die Gemeinde auch die Umsetzung mehrerer Infrastrukturprojekte. Im Frühjahr soll der Kanal in der Kirchengasse in Kitzladen erweitert werden. Außerdem steht die Asphaltierung des Nelkenwegs in Loipersdorf an.

Im Herbst soll dann der Hangwasserschutz weiter ausgebaut werden.

