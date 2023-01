Kaderumbruch beim FC Oslip

Werbung

Die Hinrunde lief für den FC Oslip nicht immer nach Plan. Obwohl man phasenweise am Platz zu überzeugen wusste, landete man schlussendlich auf dem etwas enttäuschenden neunten Platz in der 2. Klasse Nord. Trotz allem ist der Rückstand auf die direkte Konkurrenz nicht groß. In der Winterpause war nun die Zeit, am Mannschaftskader zu feilen. Thomas Babonich wird den Verein leihweise in Richtung Klingenbach verlassen.

Mit Kristijan Nastasijevic und Nikola Janjic stehen zwei weitere Abgänge fest. Wohin es die beiden zieht, ist allerdings noch nicht klar. „Wir möchten uns bei allen für ihren Einsatz bedanken und wünschen ihnen für ihren weiteren Lebensweg alles Gute“, so der Vorstandsvorsitzende Walter Meth.

Mit den Abgängen eröffneten sich Chancen für andere Spieler – Tormann Manuel Schwarz möchte sich im Frühjahr etwa als Feldspieler beweisen. Neben dem bereits seit letzter Woche vermeldeten Zugang von Mittelfeldmann Julian Regner konnte nun auch der Transfer von Torhüter Markus Mecs fixiert werden. Der Schlussmann verlässt den FC Stotzing und soll künftig das Tor der Osliper hüten.

Des Weiteren planen die Blau-Weißen damit, vermehrt auch den jungen Spielern der Reservemannschaft eine Perspektive zu geben und sich für die Kampfmannschaft zu beweisen. Die Förderung der Jugendspieler habe demnach laut der Vereinsführung oberste Priorität. Mittlerweile steht bereits der Trainingsstart und damit die Wintervorbereitung vor der Tür - eine ideale Gelegenheit, Spieler sowie Spielsysteme in Testspielen und am Trainingsplatz auszutesten, ehe Mitte März die Meisterschaft fortgesetzt wird.