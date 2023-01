Zagersdorf mit einer offensiven Verstärkung

Werbung

Sportlich lief es für die Zagersdorfer in der Hinrunde sehr gut, mit 24 Punkten steht man derzeit auf Platz zwei in der Tabelle. Durchaus beeindruckend, schließlich hatte kaum jemand, der die 2. Klasse Nord verfolgt, den SC Zagersdorf als möglichen Aufstiegskandidaten auf dem Schirm. Doch die Mannschaft wusste zu überzeugen und konnte vor allem durch starke Defensivleistungen auf sich aufmerksam machen – lediglich sieben Gegentore musste man bisher hinnehmen. Nur Spitzenreiter Sankt Andrä kann diese Leistung übertreffen. Auch aufgrund der durchaus überzeugenden Hinrunde ging man lange davon aus, dass die Zagersdorfer nicht am Transfermarkt aktiv werden.

Mehr Kadertiefe und Torgefahr

Nun aber hat man mit Fabian Schmal einen Spieler geholt, der künftig für mehr Torgefahr sorgen soll. Der 23-jährige Offensivspieler kommt vom SV Wimpassing und konnte dort etwas Erfahrung in der 2. Liga Nord sammeln.

Einen Stammplatz konnte sich Schmal jedoch nicht erarbeiten, deshalb folgte nun der Schritt zurück in die 2. Klasse. Auch diese Liga kennt der Stürmer bereits sehr gut, immerhin ging er zuvor mehrere Jahre für den UFC Stotzing auf Torejagd.

„Wir freuen uns sehr, dass sich Fabian für uns entschieden hat. Er wird in der Offensive für mehr Flexibilität sorgen und uns mit seiner Erfahrung und seinem fußballerischen Talent sicherlich bereichern“, meinte Gerald Gollubics, Trainer des SC Zagersdorf.

Der SC Zagersdorf begann bereits mit der Wintervorbereitung, im Februar wird sogar ein Trainingslager in Kroatien absolviert werden.