Erster Dragonz-Auswärtssieg vor heißer Phase

„Der Sieg war natürlich enorm wichtig für die Tabellensituation“, betont Jambor. In den nächsten beiden Runden entscheidet sich, mit welcher Position die Dragonz in die Zwischenrunde einziehen. Nächste Woche im Heimmatch gegen die Timberwolves muss der Pflichtsieg fallen, was auch äußerst wahrscheinlich scheint.

Schwieriger wird es am Sonntag (17.30 Uhr) auswärts gegen den Meister der Zweiten Liga, die Fürstenfeld Panthers. In der Hinrunde setzten sich die Panthers knapp mit 77:69 durch.

Head Coach Felix Jambor ist heiß auf die Revanche gegen die ewigen Rivalen aus Fürstenfeld. Foto: BVZ

Im Duell der Aufsteiger sind die Dragonz daher nun umso heißer auf die Revanche. Besonders auf Andrija Blatancic und den 1,67 Meter kleinen Giganten Steve Robinson Jr. müsse man besonders aufpassen, warnt der Head Coach. „Und diesmal müssen die Dreier fallen.“