Rampenlicht statt Bundesliga-Alltag für Eisenstädter Billardclub

In Runde zehn meisterten die Billard-Cracks vom Eisenstädter Billardclub (EBC) das Auswärtsspiel bei der Wiener Billard Assoziation 2 ohne Probleme. Claus Maurer und Co. feierten einen klaren 8:0-Erfolg in der Bundeshauptstadt. Nach der Bundesliga ist für Maurer vor zahlreichen Großevents. Von Freitag bis Sonntag ist der Neusiedler bei den 79. Dreiband-Staatsmeisterschaften in Wien im Einsatz. In der Gruppe B – gespielt wird in vier Dreiergruppen – trifft der EBC-Spieler auf Herbert Szivacz (Pottendorf) und Gerhard Ralis (Augarten). Mannschaftskollege Gerhard Kostistansky kämpft in Gruppe A gegen Alexander Weiss (Pottendorf) und Andreas Simperler (Wien Billard Assoziation).

Von 6. bis 12. Februar geht es zur ersten Weltcup-Station nach Ankara (Türkei), eher der Weltcup von 26. Februar bis 4. März in Las Vegas (USA) Halt macht. Von 9. bis 12. März ersetzt er Kostistansky bei der Mannschafts-Weltmeisterschaft im Team Österreich mit Arnim Kahofer (WBA) in Viersen (Deutschland). Zudem ist Maurer bei den Europameisterschaften im April in Antalya (Türkei) mit Kostistansky im Einzel und Duo dabei.