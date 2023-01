Klingenbach: Ein schöner Erfolg und ein Abschied

Werbung

Es kam zwar überraschend, aber nicht ganz unerwartet. Stefan Reinhalter hat im Winter seine Spielerkarriere beendet und wird dem ASKÖ Klingenbach in der Rückrunde nicht mehr zur Verfügung stehen.

„Es ist echt schade, er hat eine tolle Hinrunde gespielt und war im Herbst nicht aus der Startformation wegzudenken. Natürlich haben wir nach unseren Gesprächen gehofft, dass er weitermacht und unsere Jungen in der Weiterentwicklung vorantreibt. Aber die Familie geht eben vor“, lobte Obmann Dominik Dihanich seinen Mittelfeldstrategen.

„Ich möchte mich für die tolle Zeit beim Verein bedanken. Es war für mich die richtige Entscheidung nach Klingenbach zu gehen, ich hätte es schon viel früher machen sollen. Er gehört zu den besten Klubs im gehobenen Amateurbereich. Die Mitspieler sind spitze – auch charakterlich alle top –, der Trainer und auch die Funktionäre sind ein Wahnsinn“, lobte der 34-Jährige seine nun ehemaligen Kollegen und Betreuer.

„Wolfgang Hatzl hat einen großen Anteil an der sportlichen Entwicklung. Der Vorstand ist sehr professionell und ehrlich, der Spaß kam aber nie zu kurz. Sie haben auch Verständnis gehabt, wenn es privat einmal nicht so rund lief.“ Reinhalter wird sich nun vermehrt seiner Familie widmen und will natürlich auch seine Freizeit genießen. Im Herbst oder Anfang 2024 plant der 34-Jährige ein berufsbegleitendes Studium.

Sportlich lief es rund für die junge Garde des ASKÖ Klingenbach, Beim 15. Reserveturnier des USC Krumbach holten sich die U23-Kicker rund um Trainer Jürgen Binder den Titel. Hochneukirchen (2:1), Schäffern (2:0) und Kirchschlag wurden in den Gruppenspielen bezwungen. Im Finale wurde die Reserve von Scheiblingkirchen mit 2:1 besiegt. Clemens Stiglitz und Ferenc Modos sorgten für die Treffer.