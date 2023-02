Leichtathletik-Akademie-Athleten mit Doppel-Silber und Rekorden

Werbung

Die erst 17-jährige Marie Glaser startet bei den Österreichischen U20-Meisterschaften über die 3.000 Meter und belegte dabei den sensationellen zweiten Platz. Die junge Leichtathletik-Akademie-Athletin verbesserte ihre Hallenbestzeit auf 10:20,73 Minuten (die alte Hallenbestmarke lag bei 10:45) und stellte damit auch einen neuen burgenländischen U20-Rekord auf. Dabei war der Lauf an Spannung nicht zu überbieten. Marie Glaser war auf den letzten 300 Metern nach einem Sturz um mehrere Sekunden schneller als all ihre Gegnerinnen. Trotz des Missgeschicks 300 Meter vor dem Ziel konnte die Läuferin nochmals aufholen und sich mit dieser Zeit Silber bei den Österreichischen Meisterschaften sichern. Glaser ist damit die drittschnellste Burgenländerin aller Zeiten über 3.000 Meter in der Halle.

Dementsprechend glücklich zeigte sie sich auch nach dem Rennen: „Die ersten 2.500 Meter waren sehr locker, trotz des Sturzes waren die letzten 300 Meter dann sehr schnell, was ich positiv mitnehme.“

Bezecny holte ebenfalls die Silbermedaille

Emil Bezecny startet bei den Österreichischen U20-Meisterschaften auch über die 3.000 Meter und belegte in dem schnell angelaufenen Rennen Platz zwei. Nach einigen verletzungsbedingten Ausfällen im Winter, und wenig Schnelligkeit, war der Neudörfler mit seinem Ergebnis zufrieden.

Der EM-Teilnehmer der Leichtathletik Akademie Eisenstadt, Niklas Strohmayer-Dangl, startete bei den Österreichischen U20-Meisterschaften über die 200 Meter außer Wertung. Aufgrund der Erdbeben in der Türkei wurden die Balkanmeisterschaften abgesagt, deshalb hat sich Strohmayer-Dangl gemeinsam mit seinem Trainer Rolf Meixner dazu entscheiden, über die 200 Meter am Samstag eben außer Wertung an den Start zu gehen. Dabei konnte er seine Hallenbestzeit aus dem Vorjahr um mehr als eine halbe Sekunde auf 22,16 Sekunden verbessern und damit auch neuen burgenländischen Rekord in der Allgemeinen Klasse aufstellen. Niklas Strohmayer-Dangl ist somit Dritter der aktuellen Bestenliste der Männer in Österreich über 200 Meter – obwohl das nur seine viertbeste Disziplin ist.

„Wir haben uns auf die 200 Meter nicht speziell vorbereitet, da die aerobe Leistungsfähigkeit (Anm.: Ausdauer) im Vordergrund steht. Deshalb ist die Bestleistung und der BLV-Rekord doppelt schön“, resümierte der Leichtathletik Akademie Eisenstadt-Athlet.