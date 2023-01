Eiszeit regiert in Stegersbach wieder

Werbung

Beim EHV Stegersbach wird wieder nach dem Puck gejagt. Die Damen- und Herren-Eishockeymannschaften sind voll aktiv und mit einigen Testspielen wurde die „Eiszeit“ endgültig eröffnet.

Mit einigen unbekannten Variablen, denn nachdem es im Südburgenland und auch in der Oststeiermark keine wirkliche Eisfläche gibt, muss entweder nach Szombathely oder nach Graz Liebenau ausgewichen werden.

Dort gibt es eine Kooperation mit dem ATSE Graz. Aber nicht nur, wie Kapitän Dominik Prükler erklärte: „Auch die Trainingsgemeinschaft mit den EC Bulls aus Weiz hilft unserem Nachwuchs, die nötige Eiszeit zu bekommen.“

Den Start machten dann Spiele in Ungarn, wo man gegen die Szombathely Penguins zwar zweimal verlor, aber wichtige Erkenntnisse gewinnen konnte. Auch der Nachwuchs sammelte Erfahrungen.

„Das war wichtig“, so Prükler weiter. Auch am letzten Wochenende wurde wieder geprobt, denn man traf in Eisenstadt auf die zweite Mannschaft der Raptors. Ein Mixed-Team aus Herren, Damen und Jugend durfte sich beweisen. Die Ergebnisse blieben nebensächlich. Es ging auch hierbei mehr um Spielpraxis und Eiszeit.