Isabella Holpfer ist doppelt gut!

Zurück an der Uni in Georgia (USA): Seit vergangener Woche drückt Isabella Holpfer wieder die Schulbank. Dort begann das nächste Semester für die südburgenländische Auslandsstudentin, die seit 2020 in den USA Schule und Golf optimal vereinen kann.

„Mein Studium ist mir schon sehr wichtig“, erklärt die 22-Jährige und sagt weiter: „Im Mai 2024 möchte ich meinen Abschluss machen.“

Ein Highlight am Semmering

Zuvor befand sie sich zum Ende des alten Jahres 2022 auf ihrem jährlichen Heimaturlaub. Kraft tanken für die Aufgaben im neuen Jahr war angesagt. Und auch ein persönliches Zuckerl stand auf dem Programm, denn zwischen den Weihnachts-Feiertagen und Neujahr ging es zum Nachtslalom am Semmering.

Dort feuerte sie ihr Idol Mikaela Shiffrin an. „Wie sie mit Druck umgeht, ist beeindruckend“, sagt Holpfer über die US-Amerikanerin. Und auch Golf kam nicht zu kurz, denn in Stegersbach konnte sie bei frühlingshaften Temperaturen trainieren, ehe es dann mit dem österreichischen Nationalteam zum Trainingslager nach Dubai ging. Dort wurde an der Schwungtechnik gefeilt und auch eine Runde mit dem Team durfte nicht fehlen. Auf diesem Court findet Ende Oktober auch die Team-Weltmeisterschaft der Amateure statt.

Mit Holpfer als hoffnungsreiche Starterin? Wenn möglich ja, aber ein Schritt nach dem anderen. Erst geht es mit einem College-Turnier in Mexiko Anfang Februar los. „Ich will mich auch heuer wieder so oft wie möglich für Turniere qualifizieren.“ Nachsatz: „Und dort dann auch vorne mitspielen.“