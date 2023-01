Bauer neuer Hirm-Obmann

Werbung

Schon länger war klar, dass Christian Wöhl sein Amt als ASK-Obmann aufgrund seiner Tätigkeit als Bürgermeister zur Verfügung stellen wird. Bei der zuletzt abgehaltenen Generalversammlung wurde dann Martin Bauer zum neuen Vereinschef gewählt.

Der 36-Jährige kickte mit Unterbrechungen bis zur Saison 2017/18 stets bei seinem Heimatverein in Hirm, zog sich dann eine Schulterverletzung zu und beendete die Karriere: „Ich war dem Verein immer verbunden und nun hat sich eben die Gelegenheit ergeben wieder, nach einigen Jahren Pause, mehr für den ASK Hirm zu machen.“

Auf seine neue Aufgabe beim Tabellenführer der 2. Klasse Mitte freut sich Bauer: „Wir wollen den sportlich erfolgreichen Weg, der im Herbst eingeschlagen wurde, fortsetzen und vorne ein Wort mitreden.“ Auf Abenteuer will man sich in Hirm aber nicht einlassen: „Das Rezept muss sein, einen Spagat zu finden zwischen sportlich erfolgreich zu sein und finanziell vernünftig zu agieren. In dieser Hinsicht bin ich sehr zuversichtlich“, so Bauer.