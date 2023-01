Sigleß: Innovative Trainingsgestaltung

Werbung

Die Akteure des SV Sigleß dürfen sich über eine gute Idee ihrer Funktionäre und deren Umsetzung freuen. Konkret wurde in den Kellerräumen des Kabinentraktes am Sportplatz eine Kraftkammer eingerichtet. So weit, so gut, aber bis hierhin nicht unbedingt die neueste Idee. Das Besondere an dieser neu eingerichteten SVS-Trainingsstätte ist, dass die Spieler mit einer App jederzeit Zugang zum Kraftraum haben. „Es wird jetzt schon gut genutzt von unseren jungen Wilden“, so der Sportliche Leiter des SV Sigleß, Peter Zistler, um zu ergänzen: „Wir wollen unseren jungen Spielern die Möglichkeit geben immer etwas für ihre Fitness tun zu können. Vielleicht ist diese Möglichkeit auch einmal der Grund, dass ein junger, hungriger Spieler sich für unseren Verein entscheidet. Diese Option gibt es bei den allerwenigsten Klubs und garantiert, dass sich unsere Kicker körperlich immer weiterentwickeln können und so den SV Sigleß vielleicht als Sprungbrett für höhere Klassen sehen.“

Co-Trainer Knopf sorgt für die richtige Beratung

Die Spieler, die bei diesem „außerordentlichen Training“ auch von einem Coach „beraten“ werden wollen, können sich bei Co-Trainer Roland Knopf Inputs holen, wie sie trainieren sollen, um zu gewährleisten, dass die Intensität von Cheftrainer Dieter Komanovits auch richtig gesteuert werden kann. „Die Einrichtung ist auf Fußballer abgestimmt. Den Jungs wurden Koordinationsplatten, Ergometer, Gymnastikbänder und natürlich auch ein paar Gewichte zu Verfügung gestellt“, so Zistler abschließend.