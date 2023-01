Landesliga-Kicker für Z-S-P

Werbung

Nichts dem Zufall überlassen – das ist nicht nur das Stichwort für Tabellenschlusslicht Pilgersdorf, das sich gleich sechs Neue angelte, sondern auch für den Vorletzten Z-S-P.

Die Zemendorfer wilderten deshalb zuletzt in der Landesliga. Vor allem der erste Transfer hat es dabei in sich. Aus St. Margarethen stößt Defensivallrounder Philipp Kummer zur Elf von Trainer Christian Kodydek. Der 36-Jährige pausierte im letzten halben Jahr zwar, galt davor beim SVM aber lange als echte Stütze. „Deshalb für uns alle ein absoluter Gewinn“, freut sich Kodydek.

„Ich kenne Philipp schon lange und weiß, was wir an ihm haben. Mit seiner langjährigen Landesliga- und auch Regionalliga-Erfahrung kann er uns sicher helfen.“ Kummer soll beim Tabellenvorletzten (sieben Punkte im Herbst) dabei, getreu seiner Position, für Stabilität in der Abwehr sorgen, wie Kodydek erklärt. Der zweite Neue in den Reihen ist Stürmer Bojan Brezovac. Er kommt ebenfalls vom Greaboch. „Ein flinker Außenbahnspieler“, findet Kodydek auch da nur lobende Worte.

Was den Coach besonders freut: „Beide sind Spieler aus der Region. Nicht selbstverständlich, dass man die im Winter bekommt. Vielmehr können uns beide aber auch weiterhelfen.“ Das wird im Abstiegskampf auch notwendig sein. Ob Kodydek und Co. noch weitere Transfers am Schirm haben? „Nur wenn es wirklich passt.“ Weg ist indes Stürmer Marian Paholik.