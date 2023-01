Motivation da, Lösung gesucht

Werbung

„Wir sind uns mit einem zentralen Spieler und einem Innenverteidiger so gut wie einig und freuen uns auf die kommenden Monate. Ich denke schon, dass wir richtig konkurrenzfähig sind. Einer davon hat auch schon Regionalliga gespielt, er wird uns helfen, stabiler zu werden. Unser großes Problem war die Defensivarbeit, wie man an der Anzahl der Gegentore auch ganz gut erkennen kann. Wir werden zwar ganz vorne nicht mehr mitmischen können, dafür ist der Rückstand zu groß, aber es kann durchaus sein, dass wir in Sachen Aufstieg das Zünglein an der Waage sein werden“, so der Sportliche Leiter des Fünfplatzierten, Oliver Frank. Es wartet also ein spannendes Frühjahr auf Michael Kautz und Kollegen.

„Ob wir es schaffen, können wir noch nicht sagen“

Ähnlich spannend dürfte es, laut Frank, jedoch auch im Sommer werden: „Ab Sommer muss bekanntlich bei 1b-Mannschaften auch eine Reserve gestellt werden. Ob wir das schaffen, können wir im Moment leider noch nicht sagen. Wir brauchen einen ‚Pool‘ von rund 20 Spielern und wir arbeiten daran. Natürlich würden hier auch einige Spieler dabei sein, die schon ein bisschen ins Alter gekommen sind. Natürlich werden wir jetzt von dem einen oder anderen 40- oder 45-jährigen Ex-Fußballer nicht verlangen können, dass er jedes Wochenende Gewehr bei Fuß steht und vielleicht noch trainieren geht. Deswegen muss der Kader für die Reserve entsprechend groß sein. Wir wollen nicht, so wie ich es auch schon in der Vergangenheit gesehen habe, Spiele acht gegen acht bestreiten, dann lassen wir es vorher lieber ganz bleiben.“

Es steht also auch das Aus des Vereines im Raum? „Natürlich wäre es extrem schade, wenn es so kommen würde, weil wir ja heuer im Sommer unser 60-jähriges Jubiläum feiern. Wäre schon bitter, wenn wir zusperren müssten“, so der Sportliche Leiter.

Die Unterfrauenhaid-Funktionäre stehen also dann in den nächsten Monaten vor richtig großen Herausforderungen, wobei zur Lösung auch eine Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem FC Deutschkreutz positiv beitragen könnte.