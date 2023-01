Unterpullendorf: „Wir wollen jetzt Historisches erreichen“

Werbung

„Es ist uns gelungen, unseren Hajrudin ‚Hajo‘ Karasalihovic zu motivieren, dass er bis Sommer bei uns bleibt und uns bei unserem ‚Projekt Aufstieg‘ so gut wie möglich unterstützt. Er trainiert momentan wie verrückt in Bosnien, weil er ab Sommer wahrscheinlich in einer höheren Leistungsklasse spielen möchte. Wir freuen uns aber, dass er sein Versprechen hält und bis Saisonende bei uns bleibt“, verkündet ein erfreuter Unterpullendorf-Obmann Christopher Juranich auf die Frage, wie es in Sachen Kaderbildung aussieht. Die neue, definitiv starke SC-Offensive setzt sich also aus Karasalihovic, Szabolcz Major, dem aus Sieggraben geholte David Földvarszki, Ex-Unterrabnitz-Goalgetter Balazs Vidak und Neuzugang Balint Komoronczi vom SC Burgauberg zusammen. An erzielten Treffern scheiterte es in der Hinrunde nicht und wird es wohl auch in der Rückrunde nicht. So sieht es auch der SC-Obmann: „Die Jungs haben definitiv Qualität und wissen, wo das Tor steht.“ Neo-Trainer Viktor Hanak wird in Sachen Betreuung auch Unterstützung von Ex-Kicker Neso Residovic, Mario Winhofer und Co-Trainer Peter Stimakovits erhalten. „Die Spieler haben auch schon im Jänner, vor Beginn des Mannschaftstrainings, zweimal die Woche die Möglichkeit Einheiten am Platz zu absolvieren. Das Ganze läuft seit dem Jahreswechsel und es wird doch von einigen Spielern angenommen“, erzählt der Obmann, der selbst den SC-Kickern einmal pro Woche eine Online-Fitnesssession anbietet, um möglichst viele Kicker schon vor dem Vorbereitungsstart auf ein gewisses Fitnesslevel zu bringen.

„Es wird gut gearbeitet“

Online auch deswegen, weil Vereinsboss Christopher Juranich seit Anfang November in Südamerika unterwegs ist. Zum Teil sogar per Anhalter, wo es ihn nach Chile und während der Fußball-Weltmeisterschaft auch nach Argentinien verschlug. „Es waren einige unvergessliche Momente dabei. Leider musste ich knapp vor dem Finale nach Kanada aufbrechen, wo ich meine Gastfamilie aus meiner Studienzeit besuchen wollte.“ Vertreten wurde er hier unter anderem von Bruder Philip, der laut dem Obmann „ebenso engagiert ist, wie einige andere Funktionäre bei uns. Wir haben ein großes Ziel vor Augen und wissen, dass viel organisiert werden muss, um es zu erreichen. Es wird richtig gut gearbeitet.“ Beim 1966 gegründeten Verein erhöhte sich der Mitgliederstand mittlerweile auf knapp 150 Mitglieder. „Wobei wir den Jahresbeitrag von 15 Euro auf 19,66 Euro erhöht haben, was für keinen unserer Gönner Grund war die Unterstützung einzustellen.“ Alle verfügbaren Weichen sind auf Aufstieg gestellt. Auf die knapp 500 Seelen-Gemeinde Unterpullendorf, könnte also in ein paar Monaten eine große Partie zukommen und der erstmalige Aufstieg in die 1. Klasse. „Wir wollen in dieser Saison Historisches erreichen. Sollten wir es tatsächlich schaffen, werden wir es mit unseren Fans, die die besten der 2. Klasse sind, zu feiern wissen, soviel steht fest“, schmunzelt Obmann Christopher Juranich.