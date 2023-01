Kegel-Bezirksteams: Zwei Siege & vier Niederlagen beim Auftakt

Werbung

Am nächsten am dritten Sieg einer mittelburgenländischen Mannschaft zum Frühjahrsauftakt waren Ritzings Bundesliga-Damen dran. Nur fünf Kegel fehlten Nina Unger und Co., um das Heim-3:5 gegen BBSV Wien 2 in einen 5:3-Erfolg zu verwandeln.

Eine Achterbahn der Gefühle durchlebten Loisdorfs Herren beim 3:5 gegen Neunkirchen in der 1. Bundesliga Ost. Nach ausgeglichenem Auftakt ging man mit 3:1 in Führung, ehe man sich am Ende doch mit 3:5 geschlagen geben zu müssen. Noch schlimmer erwischte es Steinberg beim Gastspiel in Leoben. Gegen keineswegs überragende Hausherren spielte das Team laut Statistik das schlechteste Spiel seit März 2015. Eine 2:6-Niederlage war die logische Folge.

In der Superliga erwischten Kleinwarasdorfs Teams einen gelungenen Start in die Rückrunde. Die Herren wurden ihrer Favoritenrolle gegen Nachzügler Jenbach gerecht und verteidigten Rang drei mit einem klaren 7:1 gegenüber Schwaz, das Micheldorf mit 6:2 in die Schranken wies. Martin Janits und Co. peilen im „Auswärtsspiel“ gegen Schlaining (Anm.: Heimbahn ist ebenfalls Kleinwarasdorf) den nächsten Sieg an. Die Damen setzten sich gegen SKH/Post SV nur auf dem Papier knapp mit 5:3 durch. Letztendlich verbuchten die Burgenländerinnen aber 150 Holz mehr als die Wienerinnen.

Auf verlorenem Posten standen die ersatzgeschwächten Ritzinger gegen Superliga-Topteam Orth/Donau. Balazs Rudolf sorgte für den Ehrenpunkt der Heimischen bei der 1:7-Niederlage.