Deutschkreutz: Trajilovic als letzter Neuer

Bei den Leistungstest am vergangenen Freitag, sowie beim ersten Mannschaftstraining tags darauf war er schon mit dabei: Danijel Trajilovic. FCD-Obmann Sport Robert Strobl erklärt die Transfertätigkeiten damit für beendet: „Mit der Verpflichtung von Danijel Trajilovic und Mate Szalka haben wir unser Transferziel, zwei Außenspieler dazuzuholen, erfolgreich abgeschlossen. Weitere Transfers wird es nicht geben, auch um unseren jungen Eigenbauspielern die Möglichkeit auf Einsatzzeiten zu geben.“

Nach dem Training am Samstag gab es auch eine Teambuilding-Einheit, wo die neuen Spieler begrüßt sowie die Ziele für das Frühjahr definiert wurden.

Auch Nico Nusshall verlässt den FCD

Ein ursprünglich für vergangenen Dienstag geplantes Testspiel gegen Lackenbach wurde abgesagt. Strobl: „Dieses Spiel war frühzeitig vereinbart worden, aufgrund des späteren Trainingsstarts hätte es keinen Sinn gemacht bereits am Dienstag zu spielen.“

Neben dem Neuzugang vermeldeten die Deutschkreutzer auch zwei weitere Abgänge. Nach Robin Nusshall und Jonas Gager, die im Frühjahr ihr Glück in Neckenmarkt versuchen, verlässt mit Nico Nusshall ein junger Spieler, der bereits Kampfmannschaftserfahrung in der Burgenlandliga sammeln konnte, den Verein. Er wechselt leihweise bis Sommer zum SV Lackenbach. Ebenfalls nach Lackenbach zieht es den jungen Goalie Jakob Heinrich. Strobl: „Wir haben sehr viele Torhüter in unseren Reihen, für Jakob ergibt sich nun in Lackenbach die Chance, mehr Spielpraxis zu sammeln.“

Am Samstag geht es für das Team von Mario Pürrer in die ungarische Nachbargemeinde nach Sopron zum ersten Test.