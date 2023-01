Waldquelle Juniors: Auftaktspiel kostete Finale

Werbung

Auch die Turniertage vier und fünf beim Waldquelle Juniors Hallenmasters in der Indoorhalle Ritzing brachten jede Menge Spannung. Den Startschuss ins zweite Wochenende gaben die U12-Teams. Von den drei angetretenen Bezirksteams schnitten die Hausherren am besten ab. Ein „verschlafener“ Auftakt beim 0:1 gegen Post SV A kostete am Ende den Finaleinzug. Zumindest nahmen die Jungs von Marco Pekovits und Sebastian Bauer im Spiel um Platz drei Revanche am B-Team der Wiener, das mit 1:0 geschlagen wurde. Für die SCO Juniors reichte es trotz nur einer Niederlage in fünf Spielen nur zu Rang sieben, die SpG Horitschon wurde Neunter. Der Turniersieg ging nach einseitigem Finale (3:0) an Ruzinov Bratislava.

Ein 2:1 über das U14-Team der Slowaken entschied das knappe Rennen um den Sieg in Gruppe B zugunsten der SpG Der Club/Kirchschlag. Beide Mannschaften hatten am Ende neun Punkte und eine Tordifferenz von 7:3 zu Buche stehen. Auch im Finale entwickelte sich ein enges Spiel, das die SpG AVITA Therme mit 1:0 für sich entschied. Die Heimischen landeten auf Platz sieben.

Auch im U10-Bewerb gab Ruzinov Bratislava den Ton an und holte souverän den Turniersieg. Das halbe Teilnehmerfeld kam aus dem Bezirk. Die SpG Der Club holte Rang fünf, die weiteren Teams reihten sich von Platz sieben bis zehn ein. Wenig überraschend standen auch am Nachmittag bei der U13 die Jungs aus Bratislava im Finale, das sich diesmal allerdings Sankt Georgen sicherte. Die Waldquelle Juniors unterlagen im Spiel um Platz fünf der SpG Der Club mit 0:2.