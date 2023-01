Waldquelle Juniors Masters: Bezirksteams schafften zwei Podestplätze

Werbung

Das erste Turnierwochenende beim Waldquelle Juniors Kids Masters in der Ritzinger Indoorhalle ist geschlagen. Während die U7- und U8-Bewerbe wie auf dem Feld im 3-gegen-3 ohne Ergebnisse absolviert wurden, stehen in den Jahrgängen U9 (Rapid Oberlaa), U11 (Post SV), U15 (AVITA Therme) und bei den Mädchen (Zöbern) die ersten vier Sieger fest. Am kommenden Wochenende werden vier weitere bei U10, U12, U13 und U14 ermittelt.

Fabio Kraill, Ben Sulyok, Jakob Dillhof, Samuel Kneisz, Bastian Fajtak, Aldin Salihovic, Ben Buchinger, Benjamin Fajtak, Jeremy Wandl, Ermin Salihovic und Lennox Sulyok von der U9 der SCO Juniors. Foto: BVZ

Aus Bezirkssicht holten die SC Oberpullendorf Juniors im U9-Bewerb und die SpG Der Club bei der U15 die besten Platzierungen. Die SCO Juniors blieben im U9-Turnier ungeschlagen, mussten in Gruppe A Rapid Oberlaa aufgrund der besseren Tordifferenz aber den Vortritt lassen. Im Spiel um Platz drei besiegte man die SpG Der Club mit 3:1.

Im U15-Bewerb gelang den Cluberern dann der Sprung auf das Podest dank eines 1:0-Erfolgs über Slovan HAC im kleinen Finale. Die Hausherren platzierten sich auf sechs. „Die Chancenauswertung verhinderte ein besseres Resultat“, wusste Trainer Roman Hausensteiner. Gut präsentierten sich auch die beiden Mädchenteams der Waldquelle Juniors bei ihren Auftritten. „Wir konnten mit allen gut mithalten. Es fehlt noch etwas an Erfahrung“, so Tina Gneist.