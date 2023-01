Die Cup-Finalisten stehen fest

Werbung

Die Winterpause endete für Burgenlands Klubs am vergangenen Wochenende mit den Cup-Qualifikationen. Die Herren gingen im Gasthaus Kautz-Janits in Kleinwarasdorf zu Werke.

Am Ende setzten sich die Superliga-Teams durch. Ritzing schnappte den Hausherren aus Kleinwarasdorf mit einem neuen Burgenlandrekord für Viererteams den Anton Faymann-Wanderpokal weg. Kapitän Roman Gerdenitsch und Co. schrammten mit 2.528 Kegeln auch nur um acht Holz am österreichischen Rekord vorbei. Ins Finale des Burgenland-Cups folgten die Superliga-Teams aus Kleinwarasdorf und Schlaining sowie der SKK Loisdorf, der den Kampf um das vierte Finalticket klar vor Landesliga-Meister Großwarasdorf und dem Bundesliga-Konkurrenten aus Steinberg für sich entschied.

Bei den Damen, die den Gerda Barilich-Wanderpokal im BLZ Ritzing austrugen, standen, da nur vier Teams teilnahmen, die Finalistinnen schon vor dem Bewerb fest. Auch im Bundesleistungszentrum gaben die Superliga-Teams den Ton an. Schlaining (2.138 Kegeln) holte sich die Siegertrophäe klar vor Kleinwarasdorf (2.138), Ritzing und Leithaprodersdorf folgten.