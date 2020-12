Der Start in die neue Saison verlief für Philipp Patzelt, Florian Schmidt und Martin Gutschi vom TTC Oberpullendorf 1 verheißungsvoll. Sowohl Sierndorf als auch Mariahilf/Langenzersdorf wurden mit zwei mannschaftlich geschlossenen Leistungen und jeweils einem 6:4-Erfolg in die Schranken gewiesen. Was folgte, war eine von Covid-19 verursachte Zwangspause, welche ebenso Spielverschiebungen nach sich zog, wie eine Unterbrechung der Liga im Dezember. Zu schlechter Letzt musste man auch noch aufgrund des Präsenzdienstes des Kärntners Martin Gutschi drei Begegnungen zu zweit in Angriff nehmen. „Wir hatten einige Probleme zu überwinden“, so Philipp Patzelt. „Im Frühjahr kann es eigentlich nur besser werden.“

Denn auch der Heim-Viererpack am vergangenen Wochenende brachte trotz starkem Start am Freitag mit dem 6:1 über Kuchl 2 am Ende nicht die gewünschte Ausbeute. Denn am Samstag sollte es nicht rund laufen. Am Vormittag mussten sich die Oberpullendorfer stark aufspielenden Salzburgern ebenso mit 3:6 geschlagen geben, wie am Nachmittag Guntramsdorf. „Zwei empfindliche Niederlagen“, berichtete Patzelt, der selbst nicht zu gewohnter Stärke fand und alle seine Spiele abgeben musste. Daher reichten auch jeweils drei Siege von Schmidt und Gutschi nicht, um Zählbares auf dem Punktekonto zu verbuchen.

„Das Jahr lief für uns sehr bescheiden ab. Auch am letzten Meisterschaftswochenende konnten wir keine gute Leistung bringen.“ Philipp Patzelt, Spieler TTC Oberpullendorf

In ziemlich getrübter Stimmung ging es am Sonntag schließlich in das abschließende Duell mit Guntramsdorf. Zwar konnte ein rascher 0:2-Rückstand noch in ein 3:3 verwandelt werden, doch je eine Niederlage für jeden des Trios besiegelte eine weitere 3:6-Schlappe.

Damit ging eine bescheidene Hinrunde mit etlichen Problemchen für die Oberpullendorfer zu Ende. Mit drei Heimsiegen und sieben Niederlagen rangiert man aktuell auf Platz zwölf der Tabelle. Für die verbleibenden sieben Runden des Grunddurchgangs bleibt somit nur noch das Ziel, das mittlere Play-Off der Teams von Rang sieben bis zwölf zu erreichen. „Nicht das, was wir uns vor der Saison vorgenommen haben, aber die Situation ist so, wie sie ist. Wir werden weiterhin alles geben und das Beste herausholen“, so Patzelt.